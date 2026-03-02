New York: si muove a passi da gigante CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,05%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che CF Industries Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,6%, rispetto a -0,67% dell'indice del basket statunitense
).
L'esame di breve periodo di CF Industries Holdings
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 106,8 USD e primo supporto individuato a 103,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 110,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)