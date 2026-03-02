Milano 17:28
46.254 -2,03%
Nasdaq 17:28
24.824 -0,55%
Dow Jones 17:28
48.714 -0,54%
Londra 17:28
10.774 -1,25%
Francoforte 17:27
24.649 -2,51%

New York: si muove a passi da gigante CF Industries Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,05%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che CF Industries Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,6%, rispetto a -0,67% dell'indice del basket statunitense).


L'esame di breve periodo di CF Industries Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 106,8 USD e primo supporto individuato a 103,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 110,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
