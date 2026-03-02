New York: si muove a passi da gigante CF Industries Holdings

produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati

S&P-500

CF Industries Holdings

indice del basket statunitense

CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,05%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,6%, rispetto a -0,67% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 106,8 USD e primo supporto individuato a 103,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 110,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)