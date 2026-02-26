Milano 10:23
47.184 +0,03%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:23
10.819 +0,11%
Francoforte 10:23
25.132 -0,17%

Londra: luce verde per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Londra: luce verde per Rolls-Royce Holdings
Grande giornata per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,49%.
Condividi
```