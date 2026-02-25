Milano 16:26
New York: performance negativa per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di vernici e rivestimenti, che sta segnando un calo dell'1,92%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sherwin Williams, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni tecniche di breve periodo di Sherwin Williams suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 365 USD e supporto visto a quota 353,9. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 376,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
