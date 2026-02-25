New York: performance negativa per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di vernici e rivestimenti
, che sta segnando un calo dell'1,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sherwin Williams
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche di breve periodo di Sherwin Williams
suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 365 USD e supporto visto a quota 353,9. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 376,1.
