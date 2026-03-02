New York: netto calo registrato da Sherwin Williams

produttore di vernici e rivestimenti

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,83% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 355 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 343,2. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 366,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)