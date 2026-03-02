Milano 17:27
46.254 -2,02%
Nasdaq 17:27
24.854 -0,43%
Dow Jones 17:27
48.746 -0,47%
Londra 17:27
10.776 -1,24%
Francoforte 17:26
24.651 -2,50%

New York: netto calo registrato da Sherwin Williams

Migliori e peggiori
New York: netto calo registrato da Sherwin Williams
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di vernici e rivestimenti, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,83% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Sherwin Williams rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 355 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 343,2. L'equilibrata forza rialzista di Sherwin Williams è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 366,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```