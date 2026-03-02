New York: netto calo registrato da Sherwin Williams

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di vernici e rivestimenti
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,83% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Sherwin Williams
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 355 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 343,2. L'equilibrata forza rialzista di Sherwin Williams
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 366,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)