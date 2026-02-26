Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 20:17
25.029 -1,19%
Dow Jones 20:17
49.508 +0,05%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

New York: scambi negativi per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Amazon
Si muove verso il basso il colosso dell'e-commerce, con una flessione dell'1,85%.
Condividi
```