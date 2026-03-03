Milano 17:35
44.468 -3,92%
Nasdaq 22:00
24.720 -1,09%
Dow Jones 22:00
48.501 -0,83%
Londra 17:40
10.484 -2,75%
Francoforte 17:35
23.791 -3,44%

New York: seduta difficile per Micron Technology

Migliori e peggiori
New York: seduta difficile per Micron Technology
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di microchip, che esibisce una perdita secca del 7,01% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Micron Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Micron Technology, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 391 USD. Primo supporto visto a 375,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 367,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```