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New York: Micron Technology in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Micron Technology in forte calo
Retrocede molto il produttore di microchip, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,96%.
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