Parigi: Renault si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica francese, che passa di mano in perdita del 3,80%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,91 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 30,13. Il peggioramento di Renault è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,48.

