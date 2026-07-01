Parigi: risultato positivo per Renault

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa automobilistica francese , in guadagno del 3,03% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Renault è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Renault mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,36 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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