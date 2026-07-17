Milano 12:56
52.008 -0,70%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 12:56
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Francoforte 12:56
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Parigi: rosso per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Renault
Sottotono la casa automobilistica francese, che passa di mano con un calo del 2,16%.
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