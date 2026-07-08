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Parigi: si concentrano le vendite su Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Renault
Rosso per la casa automobilistica francese, che sta segnando un calo del 2,28%.
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