Milano 17:28
44.463 -3,93%
Nasdaq 17:27
24.587 -1,62%
Dow Jones 17:27
48.062 -1,72%
Londra 17:28
10.458 -2,99%
Francoforte 17:28
23.745 -3,62%

Piazza Affari: brusca correzione per l'indice del settore costruzioni italiano

Giornata da dimenticare per il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 67.151,39 punti, ritracciando del 5,31%.
