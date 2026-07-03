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Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice del settore costruzioni italiano

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Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice del settore costruzioni italiano
Il Settore costruzioni a Milano guadagna lo 0,93% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 70.897,12 punti.
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