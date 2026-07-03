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Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice del settore costruzioni italiano
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03 luglio 2026 - 10.00
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