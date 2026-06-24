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Indice del settore costruzioni italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Indice del settore costruzioni italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul settore costruzioni a Milano, che continua la giornata a 68.969,21 punti, in forte calo del 2,04%.
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