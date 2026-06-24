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/ Indice del settore costruzioni italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Indice del settore costruzioni italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari
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24 giugno 2026 - 15.00
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Si abbattono le vendite sul
settore costruzioni a Milano
, che continua la giornata a 68.969,21 punti, in forte calo del 2,04%.
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