Piazza Affari: prevalgono le vendite su Fincantieri

(Teleborsa) - Pressione sul principale complesso cantieristico al mondo
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,45%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Fincantieri
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 13,35 Euro. Prima resistenza a 14,24. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)