Milano 17:29
44.413 -4,03%
Nasdaq 17:29
24.585 -1,63%
Dow Jones 17:29
48.078 -1,69%
Londra 17:29
10.452 -3,04%
Francoforte 17:29
23.737 -3,66%

Piazza Affari: prevalgono le vendite su Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul principale complesso cantieristico al mondo, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,45%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Fincantieri si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 13,35 Euro. Prima resistenza a 14,24. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13.

