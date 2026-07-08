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Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri
Composto ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, in flessione del 2,76% sui valori precedenti.
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