Piazza Affari: scambi negativi per Fincantieri

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il principale complesso cantieristico al mondo , che presenta una flessione del 2,65% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Fincantieri è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Fincantieri si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,5 Euro. Prima resistenza a 10,84. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```