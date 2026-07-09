Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri

(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo , in flessione del 2,12% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fincantieri evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fincantieri rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Fincantieri classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,16 Euro e primo supporto individuato a 11,57. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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