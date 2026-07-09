Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri
(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, in flessione del 2,12% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fincantieri evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fincantieri rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Fincantieri classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,16 Euro e primo supporto individuato a 11,57. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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