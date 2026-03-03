Milano 17:29
44.413 -4,03%
Nasdaq 17:31
24.567 -1,70%
Dow Jones 17:31
48.047 -1,75%
Londra 17:30
10.453 -3,04%
Francoforte 17:30
23.753 -3,59%

Si muove in ribasso Evonik Industries a Francoforte

Si muove in ribasso Evonik Industries a Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso per Evonik Industries, che tratta in perdita del 5,94% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evonik Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Evonik Industries. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 13,97 Euro. Primo supporto visto a 13,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
