Si muove in ribasso Evonik Industries a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per Evonik Industries
, che tratta in perdita del 5,94% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evonik Industries
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Evonik Industries
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 13,97 Euro. Primo supporto visto a 13,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)