Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 18:40
24.963 +1,69%
Dow Jones 18:40
49.867 +1,96%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

New York: acquisti a mani basse su AppLovin

Migliori e peggiori, In breve
Seduta decisamente positiva per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che tratta in rialzo del 7,89%.
