Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 11.36
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Telecommunications
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
27 febbraio 2026 - 10.00
In forte aumento l'
indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
, che con il suo +1,64% avanza a quota 408,67 punti.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Telecom
+1,83%
