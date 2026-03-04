Eventi e scadenze del 4 marzo 2026

Mercoledì 04/03/2026

(Teleborsa) -- Roma, Cinema Quattro Fontane - 4ª edizione della manifestazione dedicata al cinema d'impresa con incontri, talk e programmi tematici che affronteranno l'impresa del racconto e della comunicazione. Manifestazione ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria. Il 4 marzo alle ore 19.30 interverrà il ministro Urso- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia. Quest'anno si celebra il 20° anniversario di MWC in Barcellona- Centro Congressi Assolombarda, Milano - 10ª edizione dell'evento di Assolombarda dedicato al settore della logistica, dello shipping e delle spedizioni, con focus sulle strategie innovative per la competitività del sistema industriale e logistico italiano. Tra gli interventi istituzionali e i panel in programma hanno confermato la loro presenza Edoardo Rixi (Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti), Alvise Biffi (Presidente Assolombarda) e Marco Bucci (Presidente Regione Liguria)- Berlin ExpoCenter City - ITB Berlin è uno degli eventi annuali più importanti a livello mondiale nel settore del turismo. Con il tema "Discover the stories behind 60 years of legacy", la fiera riunisce professionisti del settore turistico, offrendo un'opportunità unica per esplorare le ultime tendenze, innovazioni e sviluppi nel campo del turismo globale. Oltre alla tradizionale fiera espositiva, la ITB Berlin 2025 ospita l'ITB Berlin Convention- East End Studios, Milano - Evento della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) dal titolo "Next generation bank. Come eravamo, come siamo, come saremo. I cambiamenti nelle banche nell’era digitale". Interverranno i vertici dell'Abi e di Federcasse, gli amministratori delegati e i responsabili del personale e delle relazioni sindacali dei maggiori gruppi bancari oltre a giornalisti economici di tv e carta stampata- Scuola Superiore di Polizia, Roma - 5ª edizione della Conferenza organizzata da CyberSecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, dal titolo "Cybercrime e CyberWar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune". Interverranno, tra gli altri, i ministri Piantedosi e Urso, Vittorio Pisani (Capo della Polizia), Vittorio Rizzi (DG DIS), Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e Ivano Gabrielli (Direttore Servizio Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica)- Bruxelles & Online - Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Securing Growth – Innovating to Compete". Parteciperà, tra gli altri, Luis de Guindos (Vicepresidente della Banca centrale europea)- Fiera di Rimini - Quarta edizione della manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo dedicata alla transizione energetica e alle energie rinnovabili. L'evento mira a promuovere l'incontro e il confronto fra i key player dell'energia per favorire l'interlocuzione con le Istituzioni. Tra le priorità di questa edizione, il rafforzamento del profilo internazionale- Beige Book- BolognaFiere - 24ª edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera, con oltre 2.000 aziende espositrici italiane e internazionali. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative. Quest'anno, tra i modelli presenti anche la Fabbrica Relazionale09:30 -- Aula dei Gruppi parlamentari della Camera - Presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza. Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Illustra il Direttore generale del DIS, Vittorio Rizzi. Interviene il Presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. Conclusioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano10:00 -- Terminal 5 dell'aeroporto di Roma Fiumicino - Incontro organizzato da ENAC e Aeroporti di Roma promosso nel ricordo di Antonio Catricalà. Interverranno, tra gli altri, Marco Troncone (AD di Aeroporti di Roma), Pierluigi Di Palma (Presidente dell'ENAC), Vincenzo Nunziata (Presidente di Aeroporti di Roma) e Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti)10:30 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra il Presidente della Repubblica di Singapore, Tharman Shanmugaratnam11:00 -- Latina - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla presentazione del progetto del collegamento stradale Cisterna-Valmontone - Teatro D'Annunzio15:00 -- Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera15:00 -- Maddaloni (CE) - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di apertura del casello autostradale (uscita dell'autostrada A30)16:00 -- Roma, Palazzo Koch - Il Convegno "Laying the Groundwork for Jobs in Africa: core infrastractures & business environment" sarà aperto dal Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. Seguiranno gli interventi della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del Presidente della Repubblica di Singapore Tharman Shanmugaratnam e del Presidente del World Bank Group Ajay Banga. Parteciperà anche, tra agli altri, Claudio Descalzi, CEO di Eni18:00 -- il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed Al Nahyan- CDA: Bilancio- CDA: Progetto di bilancio integrato al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Capital Markets Day- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Nexi S.p.A., Bilancio Consolidato al 31.12.2025 e Piano strategico- Risultati di periodo- CDA: Piano strategico 2026-2030 e Bilancio consolidato 2025