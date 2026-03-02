Eventi e scadenze: settimana del 2 marzo 2026

(Teleborsa) -
Lunedì 02/03/2026 Appuntamenti
: Milano Fashion Week Women 2026
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27 (da martedì 24/02/2026 a lunedì 02/03/2026) Banca d'Italia
- €-coin: Ita-coin MWC Barcelona 2026
- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia. Quest'anno si celebra il 20° anniversario di MWC in Barcellona (da lunedì 02/03/2026 a giovedì 05/03/2026) Consiglio dell'Unione europea
- Lefkosia - Riunione informale del Consiglio Affari generali (da lunedì 02/03/2026 a martedì 03/03/2026) Attività di Governo - Ministro Salvini
- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alle ore 10.30 effettuerà un sopralluogo tecnico al cantiere di risanamento e riqualificazione degli edifici ALER (via Morgantini, 5) a Milano. A seguire, alle ore 16.15 il ministro effettuerà un sopralluogo tecnico al cantiere ALER (via Tommaso Grossi, 6) a Bergamo PFI2026 - Premio Film Impresa
- Roma, Cinema Quattro Fontane - 4ª edizione della manifestazione dedicata al cinema d'impresa con incontri, talk e programmi tematici che affronteranno l'impresa del racconto e della comunicazione. Manifestazione ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria. Il 4 marzo alle ore 19.30 interverrà il ministro Urso (da lunedì 02/03/2026 a mercoledì 04/03/2026) Auto
- Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti
10:00 - Istat
- Pil e indebitamento AP - Anno 2025
12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso
- Roma, Senato della Repubblica - Sala Caduti di Nassirya (Palazzo Madama) - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso interviene alla conferenza stampa organizzata dalla Fondazione Farefuturo "Sì per l'Italia! - Presentazione del report sull'impatto della giustizia sul sistema produttivo italiano"
17:10 - Attività di Governo - Ministro Salvini
- Sopralluogo tecnico del Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini al cantiere del nuovo treno Orio-Aeroporto e ai nuovi spazi partenze - Aeroporto Orio al Serio Borsa
: Corea del Sud
- Borsa di Seoul chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento medio-lungo Aziende
: Anima Holding
- CDA: Bilancio I.Co.P
- CDA: Bilancio Lottomatica
- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025
Martedì 03/03/2026 Appuntamenti
: PFI2026 - Premio Film Impresa
- Roma, Cinema Quattro Fontane - 4ª edizione della manifestazione dedicata al cinema d'impresa con incontri, talk e programmi tematici che affronteranno l'impresa del racconto e della comunicazione. Manifestazione ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria. Il 4 marzo alle ore 19.30 interverrà il ministro Urso (da lunedì 02/03/2026 a mercoledì 04/03/2026) MWC Barcelona 2026
- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia. Quest'anno si celebra il 20° anniversario di MWC in Barcellona (da lunedì 02/03/2026 a giovedì 05/03/2026) Consiglio dell'Unione europea
- Lefkosia - Riunione informale del Consiglio Affari generali (da lunedì 02/03/2026 a martedì 03/03/2026) 130° Consiglio nazionale della Fabi
- East End Studios, Milano - Evento della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) dal titolo "Next generation bank. Come eravamo, come siamo, come saremo. I cambiamenti nelle banche nell’era digitale". Interverranno i vertici dell'Abi e di Federcasse, gli amministratori delegati e i responsabili del personale e delle relazioni sindacali dei maggiori gruppi bancari oltre a giornalisti economici di tv e carta stampata (da martedì 03/03/2026 a giovedì 05/03/2026) Economia - Francia
- Bilancio finanza pubblica della Francia Assolombarda - "Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry"
- Centro Congressi Assolombarda, Milano - 10ª edizione dell'evento di Assolombarda dedicato al settore della logistica, dello shipping e delle spedizioni, con focus sulle strategie innovative per la competitività del sistema industriale e logistico italiano. Tra gli interventi istituzionali e i panel in programma hanno confermato la loro presenza Edoardo Rixi (Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti), Alvise Biffi (Presidente Assolombarda) e Marco Bucci (Presidente Regione Liguria) (da martedì 03/03/2026 a mercoledì 04/03/2026)
09:30 - Gruppo FS al "Premio Film Impresa"
- Cinema Quattro Fontane, Roma - In occasione del Premio Film Impresa, il Presidente Giampaolo Letta e Alessandra Calise, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo FS dialogheranno sulla promozione di forme innovative di comunicazione d'impresa capaci di interpretare i cambiamenti contemporanei e diffondere i valori che guidano l’azione aziendale. Verrà, inoltre, proiettato il documentario "Andata e Ritorno" del Gruppo FS
09:30 - Osservatorio Space Economy PoliMI, presentazione della ricerca
- Aula de Carli, via Giovanni Durando, Milano - Presentazione della ricerca "La Space Economy italiana nel post PNRR: la sfida della valorizzazione", dell'Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano
09:30 - 3° Forum Ministeriale italo-francese
- Il Forum Ministeriale italo-francese si svolge presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma e sarà presieduto dal Ministro italiano delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal Ministro francese delegato all'Industria Sebastien Martin. Sarà focalizzato su temi industriali e di cooperazione bilaterale tra Italia e Francia. Previsto un girotavolo per gli operatori. Segue, alle ore 11.30, una conferenza stampa con i due ministri
10:00 - "Anima è previdente"
- Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano - Workshop annuale organizzato da Anima Sgr dedicato alla previdenza complementare e ai fondi pensione. Interverranno, tra gli altri, Sergio Corbello (Presidente AssoPrevidenza), Alberto Brambilla (Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali) e Davide Gatti (Responsabile Retail & Private, Anima Sgr)
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Artizzu (AD Sogin)
- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell'amministratore delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu
18:00 - "Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni"
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interverrà all'incontro "Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni". Presso l'Accademia della Scherma, Casa delle Armi, Parco del Foro Italico, Roma Borsa
: India
- Borsa di Mumbai chiusa per festività Aziende
: Ariston Holding
- CDA: Bilancio Banco BPM
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2025 Best Buy
- Risultati di periodo Fineco
- CDA: Progetto di Bilancio d’esercizio della Capogruppo e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Italgas
- CDA: Bilancio Kruso Kapital
- CDA: Bilancio Lottomatica
- Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati
Mercoledì 04/03/2026 Appuntamenti
: PFI2026 - Premio Film Impresa
- Roma, Cinema Quattro Fontane - 4ª edizione della manifestazione dedicata al cinema d'impresa con incontri, talk e programmi tematici che affronteranno l'impresa del racconto e della comunicazione. Manifestazione ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria. Il 4 marzo alle ore 19.30 interverrà il ministro Urso (da lunedì 02/03/2026 a mercoledì 04/03/2026) MWC Barcelona 2026
- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia. Quest'anno si celebra il 20° anniversario di MWC in Barcellona (da lunedì 02/03/2026 a giovedì 05/03/2026) Assolombarda - "Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry"
- Centro Congressi Assolombarda, Milano - 10ª edizione dell'evento di Assolombarda dedicato al settore della logistica, dello shipping e delle spedizioni, con focus sulle strategie innovative per la competitività del sistema industriale e logistico italiano. Tra gli interventi istituzionali e i panel in programma hanno confermato la loro presenza Edoardo Rixi (Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti), Alvise Biffi (Presidente Assolombarda) e Marco Bucci (Presidente Regione Liguria) (da martedì 03/03/2026 a mercoledì 04/03/2026) 130° Consiglio nazionale della Fabi
- East End Studios, Milano - Evento della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) dal titolo "Next generation bank. Come eravamo, come siamo, come saremo. I cambiamenti nelle banche nell’era digitale". Interverranno i vertici dell'Abi e di Federcasse, gli amministratori delegati e i responsabili del personale e delle relazioni sindacali dei maggiori gruppi bancari oltre a giornalisti economici di tv e carta stampata (da martedì 03/03/2026 a giovedì 05/03/2026) MECSPE 2026
- BolognaFiere - 24ª edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera, con oltre 2.000 aziende espositrici italiane e internazionali. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative. Quest'anno, tra i modelli presenti anche la Fabbrica Relazionale (da mercoledì 04/03/2026 a venerdì 06/03/2026) Fed
- Beige Book KEY – The Energy Transition Expo
- Fiera di Rimini - Quarta edizione della manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo dedicata alla transizione energetica e alle energie rinnovabili. L'evento mira a promuovere l'incontro e il confronto fra i key player dell'energia per favorire l'interlocuzione con le Istituzioni. Tra le priorità di questa edizione, il rafforzamento del profilo internazionale (da mercoledì 04/03/2026 a venerdì 06/03/2026) 2026 IIF European Summit
- Bruxelles & Online - Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Securing Growth – Innovating to Compete". Parteciperà, tra gli altri, Luis de Guindos (Vicepresidente della Banca centrale europea) (da mercoledì 04/03/2026 a giovedì 05/03/2026) CyberSEC2026
- Scuola Superiore di Polizia, Roma - 5ª edizione della Conferenza organizzata da CyberSecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, dal titolo "Cybercrime e CyberWar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune". Interverranno, tra gli altri, i ministri Piantedosi e Urso, Vittorio Pisani (Capo della Polizia), Vittorio Rizzi (DG DIS), Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e Ivano Gabrielli (Direttore Servizio Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica) (da mercoledì 04/03/2026 a giovedì 05/03/2026)
09:30 - Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza
- Aula dei Gruppi parlamentari della Camera - Presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza. Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Illustra il Direttore generale del DIS, Vittorio Rizzi. Interviene il Presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. Conclusioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano
10:00 - ADR e ENAC - "Concorrenza e trasporto aereo nel sistema delle infrastrutture strategiche"
- Terminal 5 dell'aeroporto di Roma Fiumicino - Incontro organizzato da ENAC e Aeroporti di Roma promosso nel ricordo di Antonio Catricalà. Interverranno, tra gli altri, Marco Troncone (AD di Aeroporti di Roma), Pierluigi Di Palma (Presidente dell'ENAC), Vincenzo Nunziata (Presidente di Aeroporti di Roma) e Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti)
10:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica incontra Tharman Shanmugaratnam
- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra il Presidente della Repubblica di Singapore, Tharman Shanmugaratnam
15:00 - Question time - Ministro Urso
- Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera
16:00 - "Laying the Groundwork for Jobs in Africa"
- Roma, Palazzo Koch - Il Convegno "Laying the Groundwork for Jobs in Africa: core infrastractures & business environment" sarà aperto dal Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. Seguiranno gli interventi della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del Presidente della Repubblica di Singapore Tharman Shanmugaratnam e del Presidente del World Bank Group Ajay Banga. Parteciperà anche, tra agli altri, Claudio Descalzi, CEO di Eni
18:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Abdullah bin Zayed Al Nahyan
- il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed Al Nahyan Aziende
: Amplifon
- CDA: Bilancio Banca Generali
- CDA: Progetto di bilancio integrato al 31 dicembre 2025 Bayer
- Risultati di periodo Campari
- CDA: Bilancio Fineco
- Appuntamento: Capital Markets Day Intercos
- CDA: Bilancio Maire
- CDA: Bilancio Masi Agricola
- CDA: Bilancio Nexi
- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Nexi S.p.A., Bilancio Consolidato al 31.12.2025 e Piano strategico Sandoz
- Risultati di periodo Snam
- CDA: Piano strategico 2026-2030 e Bilancio consolidato 2025
Giovedì 05/03/2026 Appuntamenti
: MWC Barcelona 2026
- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia. Quest'anno si celebra il 20° anniversario di MWC in Barcellona (da lunedì 02/03/2026 a giovedì 05/03/2026) 130° Consiglio nazionale della Fabi
- East End Studios, Milano - Evento della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) dal titolo "Next generation bank. Come eravamo, come siamo, come saremo. I cambiamenti nelle banche nell’era digitale". Interverranno i vertici dell'Abi e di Federcasse, gli amministratori delegati e i responsabili del personale e delle relazioni sindacali dei maggiori gruppi bancari oltre a giornalisti economici di tv e carta stampata (da martedì 03/03/2026 a giovedì 05/03/2026) MECSPE 2026
- BolognaFiere - 24ª edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera, con oltre 2.000 aziende espositrici italiane e internazionali. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative. Quest'anno, tra i modelli presenti anche la Fabbrica Relazionale (da mercoledì 04/03/2026 a venerdì 06/03/2026) KEY – The Energy Transition Expo
- Fiera di Rimini - Quarta edizione della manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo dedicata alla transizione energetica e alle energie rinnovabili. L'evento mira a promuovere l'incontro e il confronto fra i key player dell'energia per favorire l'interlocuzione con le Istituzioni. Tra le priorità di questa edizione, il rafforzamento del profilo internazionale (da mercoledì 04/03/2026 a venerdì 06/03/2026) 2026 IIF European Summit
- Bruxelles & Online - Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Securing Growth – Innovating to Compete". Parteciperà, tra gli altri, Luis de Guindos (Vicepresidente della Banca centrale europea) (da mercoledì 04/03/2026 a giovedì 05/03/2026) CyberSEC2026
- Scuola Superiore di Polizia, Roma - 5ª edizione della Conferenza organizzata da CyberSecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, dal titolo "Cybercrime e CyberWar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune". Interverranno, tra gli altri, i ministri Piantedosi e Urso, Vittorio Pisani (Capo della Polizia), Vittorio Rizzi (DG DIS), Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e Ivano Gabrielli (Direttore Servizio Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica) (da mercoledì 04/03/2026 a giovedì 05/03/2026) BCE
- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria UE - Consiglio "Giustizia e affari interni"
- I ministri degli Affari interni discuteranno, tra l'altro, di Schengen, migrazione e del futuro di Europol e approveranno conclusioni sulla nuova strategia dell'UE in materia di droghe. I ministri della Giustizia dovrebbero raggiungere un accordo sull'orientamento generale concernente il regolamento sulla protezione degli adulti e discutere della lotta all'impunità della Russia e di diritti fondamentali (da giovedì 05/03/2026 a venerdì 06/03/2026)
08:30 - CFO Summit 2026
- Dublino (in presenza e online) - Evento organizzato da EY in partnership con il Financial Times. Riunisce leader della finanza, della politica e del business per discutere su volatilità globale, trasformazione finance e competitività
09:30 - ANSFISA - "Sicurezza e tutela delle infrastrutture sul territorio"
- Università Mediterranea di Reggio Calabria - Convegno promosso da ANSFISA con RemTech Expo. Un appuntamento di rilievo istituzionale e tecnico che riunirà rappresentanti del Governo, della Regione, del territorio, del mondo accademico e dei principali operatori del settore infrastrutturale. Tra gli interventi, il Sottosegretario Alessandro Morelli, il Presidente del Consiglio Nazionale ANCI Marco Fioravanti, l'AD di FS Engineering Dario Lo Bosco e l'AD di Stretto di Messina Pietro Ciucci Aziende
: Ascopiave
- CDA: Bilancio Azimut
- CDA: Bilancio Lufthansa
- Risultati di periodo Eurocommercial Properties
- CDA: Preconsuntivo Bilancio GENERALFINANCE
- CDA: Bilancio Italmobiliare
- CDA: Progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Macy's
- Risultati di periodo Marvell Technology
- Risultati di periodo Mediobanca
- CDA: Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2025 Piaggio
- CDA: Bilancio Snam
- Appuntamento: Presentazione del Piano Strategico 2026-2030 e dei Risultati finanziari dell'anno 2025, presso la nuova sede di Snam a Milano, alle h 10.00. Dopo la presentazione, dalle ore 13:30 circa, è prevista la conferenza stampa con il CEO Agostino Scornajenchi e il CFO Luca Passa Tinexta
- CDA: Bilancio Victoria's Secret
- Risultati di periodo Zalando
- Risultati di periodo
08:30 - Nexi
- Appuntamento: 2026 Capital Markets Day - Presentazione dei risultati FY25 e Piano strategico
Venerdì 06/03/2026 Appuntamenti
: KEY – The Energy Transition Expo
- Fiera di Rimini - Quarta edizione della manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo dedicata alla transizione energetica e alle energie rinnovabili. L'evento mira a promuovere l'incontro e il confronto fra i key player dell'energia per favorire l'interlocuzione con le Istituzioni. Tra le priorità di questa edizione, il rafforzamento del profilo internazionale (da mercoledì 04/03/2026 a venerdì 06/03/2026) MECSPE 2026
- BolognaFiere - 24ª edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera, con oltre 2.000 aziende espositrici italiane e internazionali. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative. Quest'anno, tra i modelli presenti anche la Fabbrica Relazionale (da mercoledì 04/03/2026 a venerdì 06/03/2026) UE - Consiglio "Giustizia e affari interni"
- I ministri degli Affari interni discuteranno, tra l'altro, di Schengen, migrazione e del futuro di Europol e approveranno conclusioni sulla nuova strategia dell'UE in materia di droghe. I ministri della Giustizia dovrebbero raggiungere un accordo sull'orientamento generale concernente il regolamento sulla protezione degli adulti e discutere della lotta all'impunità della Russia e di diritti fondamentali (da giovedì 05/03/2026 a venerdì 06/03/2026) Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Verona - Il Presidente Sergio Mattarella sarà presente alla Cerimonia di apertura della XIV edizione dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 Banca d'Italia
- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia
11:30 - Zurich - Presentazione mostra "100 fotografie per ereditare il mondo"
- MUDEC, Milano - Conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica 100 fotografie per ereditare il mondo, prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo Il Sole 24 ORE e sostenuta da Zurich, in esposizione dal 7 marzo al 28 giugno al MUDEC - Museo delle Culture. Tra gli interventi, Federico Silvestri (AD Gruppo Il Sole 24 ORE) e Bruno Scaroni (Country CEO Zurich Italia)
11:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Milano, Teatro La Scala - Il Presidente Sergio Mattarella sarà presente alla Cerimonia in occasione del 150° anniversario di Fondazione del Corriere della Sera
17:00 - SVIMEZ - “Innovazione e impresa per la crescita”
- Fabbrica Italiana dell'Innovazione, Napoli - Incontro promosso da SVIMEZ con Fabbrica Italiana dell'Innovazione per discutere su innovazione e impresa come motori di crescita italiana, con focus sul Mezzogiorno. L'incontro mira a stimolare il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo accademico su politiche e strumenti per potenziare la competitività territoriale. Tra gli interventi Luca Bianchi, DG SVIMEZ, e Mariangela Contursi, Direttrice della Fabbrica Italiana dell'Innovazione
20:00 - Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
- Arena di Verona - Alla Cerimonia di apertura della XIV edizione dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BOT Aziende
: Banca Sistema
- CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Beewize
- CDA: Bilancio(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))