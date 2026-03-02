Eventi e scadenze: settimana del 2 marzo 2026

Lunedì 02/03/2026

(Teleborsa) -- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27- €-coin: Ita-coin- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia. Quest'anno si celebra il 20° anniversario di MWC in Barcellona- Lefkosia - Riunione informale del Consiglio Affari generali- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alle ore 10.30 effettuerà un sopralluogo tecnico al cantiere di risanamento e riqualificazione degli edifici ALER (via Morgantini, 5) a Milano. A seguire, alle ore 16.15 il ministro effettuerà un sopralluogo tecnico al cantiere ALER (via Tommaso Grossi, 6) a Bergamo- Roma, Cinema Quattro Fontane - 4ª edizione della manifestazione dedicata al cinema d'impresa con incontri, talk e programmi tematici che affronteranno l'impresa del racconto e della comunicazione. Manifestazione ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria. Interverranno i vertici dell'Abi e di Federcasse, gli amministratori delegati e i responsabili del personale e delle relazioni sindacali dei maggiori gruppi bancari oltre a giornalisti economici di tv e carta stampata- Bilancio finanza pubblica della Francia- Centro Congressi Assolombarda, Milano - 10ª edizione dell'evento di Assolombarda dedicato al settore della logistica, dello shipping e delle spedizioni, con focus sulle strategie innovative per la competitività del sistema industriale e logistico italiano. Tra gli interventi istituzionali e i panel in programma hanno confermato la loro presenza Edoardo Rixi (Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti), Alvise Biffi (Presidente Assolombarda) e Marco Bucci (Presidente Regione Liguria)09:30 -- Cinema Quattro Fontane, Roma - In occasione del Premio Film Impresa, il Presidente Giampaolo Letta e Alessandra Calise, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo FS dialogheranno sulla promozione di forme innovative di comunicazione d'impresa capaci di interpretare i cambiamenti contemporanei e diffondere i valori che guidano l’azione aziendale. Verrà, inoltre, proiettato il documentario "Andata e Ritorno" del Gruppo FS09:30 -- Aula de Carli, via Giovanni Durando, Milano - Presentazione della ricerca "La Space Economy italiana nel post PNRR: la sfida della valorizzazione", dell'Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano09:30 -- Il Forum Ministeriale italo-francese si svolge presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma e sarà presieduto dal Ministro italiano delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal Ministro francese delegato all'Industria Sebastien Martin. Sarà focalizzato su temi industriali e di cooperazione bilaterale tra Italia e Francia. Previsto un girotavolo per gli operatori. Segue, alle ore 11.30, una conferenza stampa con i due ministri10:00 -- Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano - Workshop annuale organizzato da Anima Sgr dedicato alla previdenza complementare e ai fondi pensione. Interverranno, tra gli altri, Sergio Corbello (Presidente AssoPrevidenza), Alberto Brambilla (Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali) e Davide Gatti (Responsabile Retail & Private, Anima Sgr)14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell'amministratore delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu18:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interverrà all'incontro "Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni". Presso l'Accademia della Scherma, Casa delle Armi, Parco del Foro Italico, Roma- Borsa di Mumbai chiusa per festività- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2025- Risultati di periodo- CDA: Progetto di Bilancio d’esercizio della Capogruppo e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati- Roma, Cinema Quattro Fontane - 4ª edizione della manifestazione dedicata al cinema d'impresa con incontri, talk e programmi tematici che affronteranno l'impresa del racconto e della comunicazione. Manifestazione ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria. Tra gli interventi istituzionali e i panel in programma hanno confermato la loro presenza Edoardo Rixi (Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti), Alvise Biffi (Presidente Assolombarda) e Marco Bucci (Presidente Regione Liguria)- East End Studios, Milano - Evento della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) dal titolo "Next generation bank. Come eravamo, come siamo, come saremo. I cambiamenti nelle banche nell’era digitale". Interverranno i vertici dell'Abi e di Federcasse, gli amministratori delegati e i responsabili del personale e delle relazioni sindacali dei maggiori gruppi bancari oltre a giornalisti economici di tv e carta stampata- BolognaFiere - 24ª edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera, con oltre 2.000 aziende espositrici italiane e internazionali. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative. Quest'anno, tra i modelli presenti anche la Fabbrica Relazionale- Beige Book- Fiera di Rimini - Quarta edizione della manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo dedicata alla transizione energetica e alle energie rinnovabili. L'evento mira a promuovere l'incontro e il confronto fra i key player dell'energia per favorire l'interlocuzione con le Istituzioni. Tra le priorità di questa edizione, il rafforzamento del profilo internazionale- Bruxelles & Online - Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Securing Growth – Innovating to Compete". Parteciperà, tra gli altri, Luis de Guindos (Vicepresidente della Banca centrale europea)- Scuola Superiore di Polizia, Roma - 5ª edizione della Conferenza organizzata da CyberSecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, dal titolo "Cybercrime e CyberWar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune". Interverranno, tra gli altri, i ministri Piantedosi e Urso, Vittorio Pisani (Capo della Polizia), Vittorio Rizzi (DG DIS), Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e Ivano Gabrielli (Direttore Servizio Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica)09:30 -- Aula dei Gruppi parlamentari della Camera - Presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza. Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Illustra il Direttore generale del DIS, Vittorio Rizzi. Interviene il Presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. Conclusioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano10:00 -- Terminal 5 dell'aeroporto di Roma Fiumicino - Incontro organizzato da ENAC e Aeroporti di Roma promosso nel ricordo di Antonio Catricalà. Interverranno, tra gli altri, Marco Troncone (AD di Aeroporti di Roma), Pierluigi Di Palma (Presidente dell'ENAC), Vincenzo Nunziata (Presidente di Aeroporti di Roma) e Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti)10:30 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra il Presidente della Repubblica di Singapore, Tharman Shanmugaratnam15:00 -- Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera16:00 -- Roma, Palazzo Koch - Il Convegno "Laying the Groundwork for Jobs in Africa: core infrastractures & business environment" sarà aperto dal Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. Seguiranno gli interventi della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del Presidente della Repubblica di Singapore Tharman Shanmugaratnam e del Presidente del World Bank Group Ajay Banga. Parteciperà anche, tra agli altri, Claudio Descalzi, CEO di Eni18:00 -- il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed Al Nahyan- CDA: Bilancio- CDA: Progetto di bilancio integrato al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Capital Markets Day- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Nexi S.p.A., Bilancio Consolidato al 31.12.2025 e Piano strategico- Risultati di periodo- CDA: Piano strategico 2026-2030 e Bilancio consolidato 2025- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia. I ministri della Giustizia dovrebbero raggiungere un accordo sull'orientamento generale concernente il regolamento sulla protezione degli adulti e discutere della lotta all'impunità della Russia e di diritti fondamentali08:30 -- Dublino (in presenza e online) - Evento organizzato da EY in partnership con il Financial Times. Riunisce leader della finanza, della politica e del business per discutere su volatilità globale, trasformazione finance e competitività09:30 -- Università Mediterranea di Reggio Calabria - Convegno promosso da ANSFISA con RemTech Expo. Un appuntamento di rilievo istituzionale e tecnico che riunirà rappresentanti del Governo, della Regione, del territorio, del mondo accademico e dei principali operatori del settore infrastrutturale. Tra gli interventi, il Sottosegretario Alessandro Morelli, il Presidente del Consiglio Nazionale ANCI Marco Fioravanti, l'AD di FS Engineering Dario Lo Bosco e l'AD di Stretto di Messina Pietro Ciucci- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2025- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione del Piano Strategico 2026-2030 e dei Risultati finanziari dell'anno 2025, presso la nuova sede di Snam a Milano, alle h 10.00. I ministri della Giustizia dovrebbero raggiungere un accordo sull'orientamento generale concernente il regolamento sulla protezione degli adulti e discutere della lotta all'impunità della Russia e di diritti fondamentali- Verona - Il Presidente Sergio Mattarella sarà presente alla Cerimonia di apertura della XIV edizione dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia11:30 -- MUDEC, Milano - Conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica 100 fotografie per ereditare il mondo, prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo Il Sole 24 ORE e sostenuta da Zurich, in esposizione dal 7 marzo al 28 giugno al MUDEC - Museo delle Culture. Tra gli interventi, Federico Silvestri (AD Gruppo Il Sole 24 ORE) e Bruno Scaroni (Country CEO Zurich Italia)11:30 -- Milano, Teatro La Scala - Il Presidente Sergio Mattarella sarà presente alla Cerimonia in occasione del 150° anniversario di Fondazione del Corriere della Sera17:00 -- Fabbrica Italiana dell'Innovazione, Napoli - Incontro promosso da SVIMEZ con Fabbrica Italiana dell'Innovazione per discutere su innovazione e impresa come motori di crescita italiana, con focus sul Mezzogiorno. L'incontro mira a stimolare il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo accademico su politiche e strumenti per potenziare la competitività territoriale. Tra gli interventi Luca Bianchi, DG SVIMEZ, e Mariangela Contursi, Direttrice della Fabbrica Italiana dell'Innovazione20:00 -- Arena di Verona - Alla Cerimonia di apertura della XIV edizione dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Comunicazione BOT- CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025- CDA: Bilancio