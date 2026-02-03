Borse europee deboli. Piazza Affari corre sola con le banche

(Teleborsa) - Il bilancio si chiude incerto per i listini azionari europei
. Giornata rialzista, invece, per Piazza Affari guidata dalle banche: tra le altre, spiccano la performance di Unicredit
, spinta dal suo piano di buyback e dal miglioramento dell'outlook da parte di S&P, e di BPER
.
Male invece i titoli del lusso e Amplifon
, che paga le previsioni per il 2026 sotto le attese degli analisti del produttore di apparecchi acustici danese Demant. Anche sul mercato statunitense si osserva un andamento in frazionale ribasso.
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA
, che avanza a quota 1,182. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno del 6,92%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,26%, a 62,92 dollari per barile.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +57 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,46%. Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte
è stabile, riportando un moderato -0,07%, discesa modesta per Londra
, che cede un piccolo -0,26%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,02%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dello 0,90%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata in aumento dello 0,79% rispetto alla chiusura di ieri.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, svetta DiaSorin
che segna un importante progresso del 4,12%.
Bilancio decisamente positivo per Campari
, che vanta un progresso del 3,27%.
Buona performance per Tenaris
, che cresce del 2,70%.
Sostenuta A2A
, con un discreto guadagno del 2,53%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nexi
, che ha archiviato la seduta a -4,91%.
Sotto pressione Amplifon
, che accusa un calo del 2,79%.
Scivola STMicroelectronics
, con un netto svantaggio del 2,61%.
In rosso Brunello Cucinelli
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,41%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Alerion Clean Power
(+4,11%), Danieli
(+3,67%), Avio
(+3,64%) e El.En
(+3,25%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Reply
, che ha archiviato la seduta a -8,89%.
Vendite a piene mani su BFF Bank
, che soffre un decremento dell'8,00%.
Pessima performance per Intercos
, che registra un ribasso del 4,77%.
Sessione nera per MFE B
, che lascia sul tappeto una perdita del 3,85%.