Borse europee deboli. Piazza Affari corre sola con le banche

(Teleborsa) -. Giornata rialzista, invece, per Piazza Affari guidata dalle banche: tra le altre, spiccano la performance di, spinta dal suo piano di buyback e dal miglioramento dell'outlook da parte di S&P, e diMale invece i titoli del lusso e, che paga le previsioni per il 2026 sotto le attese degli analisti del produttore di apparecchi acustici danese Demant. Anche sul mercato statunitense si osserva un andamento in frazionale ribasso.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,182. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno del 6,92%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,26%, a 62,92 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +57 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,46%.è stabile, riportando un moderato -0,07%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,26%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,02%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con ilche mostra una plusvalenza dello 0,90%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,79% rispetto alla chiusura di ieri.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 4,12%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,27%.Buona performance per, che cresce del 2,70%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,53%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,91%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,79%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,61%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,41%.di Milano,(+4,11%),(+3,67%),(+3,64%) e(+3,25%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,89%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,00%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,77%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,85%.