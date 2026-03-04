Milano 11:37
45.089 +1,40%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:37
10.536 +0,49%
Francoforte 11:37
24.152 +1,52%

GOLD del 3/03/2026

Finanza
GOLD del 3/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

Ribasso scomposto per il metallo giallo, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,41% sui valori precedenti.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 5.244,8. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 5.010,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 4.932, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
