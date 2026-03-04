New York: rosso per Amcor

società di packaging

Amcor

S&P-500

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 3,23%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 46,61 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45,14. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 44,64.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)