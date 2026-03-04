Milano 17:35
New York: rosso per ConocoPhillips
(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale attiva nel settore energetico e petrolifero, che sta segnando un calo del 2,94%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che ConocoPhillips mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,02%, rispetto a -0,63% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente, ConocoPhillips è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 116,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 114. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 119,5.

