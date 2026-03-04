Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 20:10
25.176 +1,85%
Dow Jones 20:10
48.797 +0,61%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

New York: scambi in positivo per Nvidia

Migliori e peggiori
New York: scambi in positivo per Nvidia
(Teleborsa) - Bene il chipmaker, con un rialzo del 2,18%.

La tendenza ad una settimana di Nvidia è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della società di chip mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 181,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 185,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 178,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
