New York: scambi negativi per Rockwell Automation

azienda che produce sistemi di automazione e di controllo delle infrastrutture industriali

S&P-500

Rockwell Automation

indice del basket statunitense

Rockwell Automation

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 3,42%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 376,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 398,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 368,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)