Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:13
25.011 +1,25%
Dow Jones 18:13
49.834 +0,61%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: scambi negativi per Arista Networks

Composto ribasso per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, in flessione del 3,77% sui valori precedenti.
