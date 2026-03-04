Milano 17:35
New York: sviluppi positivi per Ross Stores

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla la società del settore retail, che passa di mano con un aumento del 5,51%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ross Stores evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società retail rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ross Stores. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 214,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 204,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 200,4.

