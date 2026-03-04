New York: sviluppi positivi per Ross Stores

(Teleborsa) - Brilla la società del settore retail
, che passa di mano con un aumento del 5,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ross Stores
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società retail
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ross Stores
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 214,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 204,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 200,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)