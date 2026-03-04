New York: sviluppi positivi per Ross Stores

società del settore retail

Ross Stores

S&P-500

società retail

Ross Stores

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 5,51%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 214,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 204,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 200,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)