Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 17:36
25.093 +1,51%
Dow Jones 17:36
48.810 +0,64%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

New York: luce verde per Ross Stores

Ottima performance per la società del settore retail, che scambia in rialzo del 5,51%.
