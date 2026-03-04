Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 17:38
25.077 +1,44%
Dow Jones 17:38
48.766 +0,54%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

Piazza Affari: l'indice del settore alimentare italiano mostra un andamento leggermente negativo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: l'indice del settore alimentare italiano mostra un andamento leggermente negativo
Depressa il comparto alimentare a Piazza Affari, che scambia sotto i livelli della vigilia a 74.864,16 punti.
Condividi
```