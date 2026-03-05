Milano
17:35
44.609
-1,61%
Nasdaq
18:20
24.937
-0,63%
Dow Jones
18:20
47.879
-1,76%
Londra
17:35
10.414
-1,45%
Francoforte
17:37
23.816
-1,61%
Giovedì 5 Marzo 2026, ore 18.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Crolla a Piazza Affari il comparto telecomunicazioni in Italia
Crolla a Piazza Affari il comparto telecomunicazioni in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
05 marzo 2026 - 17.00
Si abbattono le vendite sull'
indice del settore telecomunicazioni
, che continua la giornata a 12.832,93 punti, in forte calo del 2,05%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: in calo il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il comparto telecomunicazioni in Italia
Argomenti trattati
Piazza Affari
(468)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Telecommunications - Ss
-2,37%
Altre notizie
Piazza Affari: in bella mostra il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: scatto rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: in rally comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: si muove sotto la parità il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: in acquisto il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto telecomunicazioni in Italia
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto