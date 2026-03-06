Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 18:08
24.821 -0,80%
Dow Jones 18:08
47.334 -1,29%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

New York: balza in avanti ServiceNow

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti ServiceNow
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, in guadagno del 2,75% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che ServiceNow mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,17%, rispetto a -2,09% dell'indice del basket statunitense).


La tendenza di breve di ServiceNow è in rafforzamento con area di resistenza vista a 125,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 121,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 129,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```