New York: balza in avanti ServiceNow

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale
, in guadagno del 2,75% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che ServiceNow
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,17%, rispetto a -2,09% dell'indice del basket statunitense
).
La tendenza di breve di ServiceNow
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 125,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 121,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 129,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)