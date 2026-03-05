Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 18:23
24.930 -0,65%
Dow Jones 18:23
47.861 -1,80%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

New York: luce verde per Broadcom

Migliori e peggiori
New York: luce verde per Broadcom
(Teleborsa) - Effervescente la società tech statunitense, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,30%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Broadcom rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Analizzando lo scenario di Broadcom si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 326,2 USD. Prima resistenza a 339,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 318,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```