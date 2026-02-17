New York: nuovo spunto rialzista per Broadcom

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società tech statunitense
, che avanza bene del 2,37%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Broadcom
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Broadcom
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 321,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 338,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 310,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)