Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

New York: nuovo spunto rialzista per Broadcom

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per Broadcom
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società tech statunitense, che avanza bene del 2,37%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Broadcom, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Broadcom segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 321,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 338,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 310,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
