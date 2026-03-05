Milano 16:25
44.861 -1,05%
Nasdaq 16:25
24.988 -0,42%
Dow Jones 16:25
48.139 -1,23%
Londra 16:25
10.473 -0,89%
Francoforte 16:25
23.953 -1,04%

New York: Salesforce in rally

Migliori e peggiori
New York: Salesforce in rally
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,60%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salesforce più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Salesforce perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 196,6 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 204,9. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 191,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
