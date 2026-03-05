New York: Salesforce in rally

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,60%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salesforce
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Salesforce
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 196,6 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 204,9. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 191,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)