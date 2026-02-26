Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:40
24.914 -1,64%
Dow Jones 18:40
49.292 -0,38%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

New York: brillante l'andamento di Salesforce

Seduta vivace oggi per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.
