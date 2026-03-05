New York: senza freni Celanese

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,37%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Celanese
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,75%, rispetto a -1,74% dell'indice del basket statunitense
).
Le implicazioni di breve periodo di Celanese
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 56 USD. Possibile una discesa fino al bottom 52,75. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 59,25.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)