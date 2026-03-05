Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 18:23
24.930 -0,65%
Dow Jones 18:23
47.861 -1,80%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

New York: luce verde per Celanese

Migliori e peggiori, In breve
New York: luce verde per Celanese
Rialzo per il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,37%.
Condividi
```