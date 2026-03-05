Milano 12:04
45.553 +0,48%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:04
10.595 +0,26%
Francoforte 12:04
24.292 +0,36%

Piazza Affari: pioggia di acquisti sull'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: pioggia di acquisti sull'indice del settore alimentare italiano
Si muove con il vento in poppa il comparto alimentare a Piazza Affari, che arriva a 79.462,07 punti.
Condividi
```