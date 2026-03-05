PLATINUM del 4/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo
Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,34%.
Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2.031, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2.315,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.913.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)