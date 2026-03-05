Milano 9:38
45.000 -0,74%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:38
10.545 -0,21%
24.090 -0,48%

PLATINUM del 4/03/2026

Finanza
PLATINUM del 4/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,34%.

Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2.031, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2.315,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.913.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
