Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Ribasso per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,61% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 47.613,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 48.636,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 47.272,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)