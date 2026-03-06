Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 5/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Ribasso per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,61% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 47.613,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 48.636,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 47.272,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
