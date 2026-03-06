BTP Valore, Mef rivede al rialzo le cedole

(Teleborsa) - Si è concluso oggi il collocamento
, avviata lo scorso 2 marzo, della settima emissione del BTP Valore
con 16.222,584 milioni di euro
raccolti e 522.214 contratti registrati.
Lo ha comunicato il Ministero dell’Economia e delle Finanze
che ha anche rivisto al rialzo serie dei tassi cedolari annui
, rispetto a quanto annunciato lo scorso 27 febbraio, per tener conto dell’evoluzione delle condizioni di mercato
. Pertanto, i tassi cedolari definitivi sono fissati a: 2,60%
per il 1° e 2° anno (2,50% il minimo garantito); 3,20%
per il 3° e 4° anno (dal 2,80%); 3,80%
per il 5° e 6° anno (dal 3,50%).
L’importo emesso
coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto
validamente conclusi alla pari sul MOT
(il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le banche dealer, Intesa Sanpaolo
, Unicredit
e Banco BPM
, e il supporto delle due banche co-dealer, Banca Monte dei Paschi di Siena
e ICCREA Banca.
Il titolo ha data di godimento 10 marzo 2026
e scadenza 10 marzo 2032
. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata
dei 6 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8%
del capitale investito.