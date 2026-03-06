BTP Valore, ordini per 16 miliardi di euro in attesa del possibile ritocco al rialzo dei tassi

(Teleborsa) - Gli ordini
per la settima emissione del BTP Valore
, la famiglia di titoli di Stato
dedicata esclusivamente ai sottoscrittori retail, hanno raggiunto quota 16 miliardi di euro nel corso dell'ultima giornata
di collocamento. I 920 milioni di euro odierni (con circa 36 mila contratti), a un'ora dalla fine dell'emissione, si sommano alle richieste per 15,1 miliardi di euro arrivate nei primi quattro giorni.
In particolare, il primo giorno
di collocamento si è chiuso
con un controvalore di raccolta di 6,04 miliardi di euro (circa 177 milla contratti siglati, per un valore medio superiore a 34 mila euro), il secondo
con 4,19 miliardi di euro (circa 134 mila contratti, per un valore medio di oltre 31 mila euro), il terzo
con 2,8 miliardi di euro (circa 95 mila contratti, per un valore medio di circa 29 mila euro) e il quarto
con 2,07 miliardi di euro (circa 73 mila contratti, per un valore medio di circa 28 mila euro)
Venerdì scorso il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato
i tassi cedolari minimi garantiti
: 2,50% per il 1° e 2° anno; 2,80% per il 3° e 4° anno; 3,50% per il 5° e 6° anno. Al termine del collocamento, oggi alle 13, verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo
. Diversi osservatori stanno suggerendo questo scenario, visti i movimenti di mercato di questi giorni in scia alla guerra in Medio Oriente.
Il BTP Valore prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8%
del capitale investito. L'investimento parte da un minimo di 1.000 euro. Prevista la consueta tassazione agevolata
per tutti i buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.
Il collocamento del Titolo avviene sulla piattaforma elettronica MOT
(il mercato telematico delle obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite tre banche dealers, Intesa Sanpaolo
, UniCredit
e Banco BPM
e due banche co-dealers, Banca Monte dei Paschi di Siena
e ICCREA Banca.