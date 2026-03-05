BTP Valore, quarta giornata di collocamento: gli ordini superano 15 miliardi di euro

(Teleborsa) - Gli ordini
per la settima emissione del BTP Valore
, la famiglia di titoli di Stato
dedicata esclusivamente ai sottoscrittori retail, ha superato quota 15 miliardi di euro durante la quarta giornata
di collocamento. I 2 miliardi di euro odierni alle 16:48 (con circa 70 mila contratti) si sommano alle richieste per 13,02 miliardi di euro arrivate nei primi tre giorni.
In particolare, il primo giorno
di collocamento si è chiuso
con un controvalore di raccolta di 6,04 miliardi di euro (circa 177 milla contratti siglati, per un valore medio superiore a 34 mila euro), il secondo
con 4,19 miliardi di euro (circa 134 mila contratti, per un valore medio di oltre 31 mila euro) e il terzo
con 2,8 miliardi di euro (circa 95 mila contratti, per un valore medio di circa 29 mila euro".
Venerdì scorso il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato
i tassi cedolari minimi garantiti
: 2,50% per il 1° e 2° anno; 2,80% per il 3° e 4° anno; 3,50% per il 5° e 6° anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.
Il collocamento si tiene dal 2 al 6 marzo 2026 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata
. L'investimento parte da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto.
Il BTP Valore prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8%
del capitale investito. Può essere acquistato dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.
Prevista la consueta tassazione agevolata
per tutti i buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.
Il collocamento del Titolo avviene sulla piattaforma elettronica MOT
(il mercato telematico delle obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite tre banche dealers, Intesa Sanpaolo
, UniCredit
e Banco BPM
e due banche co-dealers, Banca Monte dei Paschi di Siena
e ICCREA Banca.