Francoforte: nuovo spunto rialzista per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, in guadagno del 3,20% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Rheinmetall AG
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico di Rheinmetall AG
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.563,5 Euro con area di resistenza individuata a quota 1.614. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.530,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)