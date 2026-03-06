Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 18:08
24.821 -0,80%
Dow Jones 18:08
47.334 -1,29%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

New York: andamento sostenuto per Bunge

Seduta vivace oggi per il gruppo agroalimentare americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,97%.
