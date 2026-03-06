New York: positiva la giornata per Bunge

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo agroalimentare americano
, che tratta in utile del 3,14% sui valori precedenti.
Il trend di Bunge
mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Bunge
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 113,8 USD con tetto rappresentato dall'area 118,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 110,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)