New York: positiva la giornata per Bunge

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo agroalimentare americano, che tratta in utile del 3,14% sui valori precedenti.

Il trend di Bunge mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Bunge suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 113,8 USD con tetto rappresentato dall'area 118,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 110,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
